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تعليم

جامعة حلوان تطلق برنامجين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس.. تفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر يناير الحالي، فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة لمصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورات داخل دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان ، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا . 

وأكد المركز أنه سيتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.

وتقام هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

ويشمل برنامج الدورات خلال يناير ٢٠٢١ : 

- دورة حول الجوانب المالية بالأعمال الجامعية يومى الاحد  الاثنين ١٠-١١ يناير ٢٠٢١ 
- دورة حول مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية يومى الاربعاء و الخميس ٢٠-٢١ يناير ٢٠٢١ .
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