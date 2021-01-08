عن صرف علاج كورونا من التأمين الصحي.. برلمانية: يساهم في التخفيف على الطاقم الطبي

أشادت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بخطة وزارة الصحة متمثلة في هيئة التأمين الصحي، بشأن صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في التخفيف على الطاقم الطبي الموجود في مختلف المستشفيات.





وأوضحت "سعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد مصر ارتفاع كبير في أعداد الإصابات مما يستوجب وضع حلول تساهم في علاج الحالات تعمل بجانب المستشفيات المتخصصة للعزل، لافتة إلى ضرورة جعل الأماكن بالمستشفيات للحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هؤلاء الحالات هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، قائلة:"لازم اعرف الناس بروتوكول العلاج وطرق العزل المنزلي بحيث أن ميتمش الاختلاط من قبل الأهالي والاماكن بالمستشفيات نخليها لكبار السن والناس اللي اكثر عرضة للمرور بمضاعفات المرض".





يذكر ان هيئة التأمين الصحي، كشفت عن طريقة صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمين والرقم القومي.





وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلي على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالي من صيدلية المستشفى.