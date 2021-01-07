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محمد عفيفي: التعافي الاقتصادي بالمنطقة يتوقف على قدرتها على احتواء تأثير كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 11:20 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال محمد عفيفي المحلل الاقتصادي، إن البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% لعام 2021.

وتابع عفيفي خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،" بأن التعافي الاقتصادي بالمنطقة يتوقف على قدرتها على احتواء تأثر جائحة كورونا، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات السياسية، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من 2021.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ما زالت تسعى جاهدة مع الأخذ فى اعتبارها، كيفية التعامل فى ظل أزمة كورونا، وكذا الموازنة بين حماية المواطن واستمرار النشاط الاقتصادي، والذي انعكس دوره على اهتمام الحكومة بملف الحماية الاجتماعية وخلق فرص للعمل.
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