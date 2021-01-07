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القدسي: ملاحقات قضائية لـ ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

الخميس 07/يناير/2021 - 11:11 م
أحداث الكونجرس
أحداث الكونجرس
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ندى عبد العزيز
قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط فى واشنطن إن لا أحد كان يتوقع ما حدث فى واشنطن أمس سواء فى الولايات المتحدة أو العالم بأجمعه.

وأوضحت"القدسى" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة "إن ما حدث أمس مشاهد مخزية من اعتداءات على رمز من رموز الديمقراطية الأمريكية مبنى "الكابيتول الأمريكي".

وعلقت "القدسى" على إذا كان سيتم ملاحقة ترامب قانونيًا، قائلة" المركب التى تكاد تغرق يقفز منها جميع الركاب" مضيفة أن هناك العديد من الاستقالات داخل الإدارة الأمريكية.

وتابعت "القدسى" بأن هناك العديد من الاتهامات للرئيس ترامب وهى التحريض على العنف من خلال الخطاب الذي ألهب حماس أنصاره صباح أمس قائلًا " اننا سنقاتل ولم نعترف بالهزيمة" مع إصراره على أن هناك تزويرا فى الانتخابات الأمريكية.

وأضافت " القدسى" أن الرئيس ترامب عندما دعا انصاره للعودة الى المنزل لم يدن أعمال العنف بينما قال "نحن نفهمكم ونحبكم" مضيفة أن ترامب مازال لديه إصرار على أن هناك سرقة فى الانتخابات مؤكده أن سيكون هناك ملاحقات قضائية كثيرة بعد خروجه من البيت الابيض ليس فقط على التحريض للعنف ولكن بما يتعلق أيضًا بسجله الضريبي.

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