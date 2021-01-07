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تم تعيينها بمجلس النواب بقرار رئاسي.. من هي آية مدني؟

الخميس 07/يناير/2021 - 11:42 م
أية مدنى بطلة العالم
"أية مدنى" بطلة العالم السابقة في الخماسي
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ندى عبد العزيز
أعربت آية مدني بطلة العالم السابقة في الخماسي وعضو اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية عن سعادتها بعد تعيينه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى مضيفة أن الدولة المصرية كان لها دورًا فى نجاحها فكان يجب أن ترد لها جزء من هذا التقدير والدعم.

وقالت آية مدني خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أنه تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ فى يوم المرأة المصرية كأفضل ١٠ نماذج للمرأة فى مصر مؤكدة أن هذا التكريم كان بمثابة دفعة استكمال مسيرتي.

وتابعت بطلة العالم السابقة في الخماسي، حديثها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الفرصة بعد تعينها رسميًا فى ذلك المنصب متمنية أن تكون على قدر المسئولية وأن تنهض وتحقق إنجازات ملموسة فى الملف الرياضي مثل الرياضة فى المدارس وإدراك  الشباب بالمعنى الصحيح لكلمة الرياضة والعمل الجماعي.

آية مدني هى بطلة العالم السابقة في الخماسي  وعضو اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية حصلت على ٧ بطولات عالمية فى الخماسي تم تعينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجلس النواب ضمن الشخصية  تم تعيينهم من قبل الرئيس.
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