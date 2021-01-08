حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وكشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عبر حسابها الرسمي عن حظك اليوم الجمعه 8 يناير 2021.
الحمل
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المهنية والمالية ومراجعتها وقد تبدأ صفحة جديدة من حياتك والمستقبل واعد.
اجتماعيا وعاطفيا: قد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.
الثور
عائليا وعاطفيا: تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب ومن المهم أن تنتبه وتربطك.
الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لتحقيق تقدم شخصي، فقط عليك أن تتصرف بنضج، واحترس أيضا من التسرع والاندفاع.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يمنحك استعدادا للتعاون والإنجاز وإضافة قيمة للآخرين، وتتقدم بخطى واسعة.
السرطان
مهنيا واجتماعيا: يدفعك الفلك للعمل بإصرار وتظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف.
عاطفيا: القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.
الأسد
عاطفيا واجتماعيا: من اليوم عطارد في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.
مهنيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.
العذراء
مهنيا: تستطيع أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.
الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بجدية ببعض المسائل المهنية والمالية، فقط كن يقظا وراجع جيدا خطواتك كي يحالفك الحظ.
عاطفيا واجتماعيا: من اليوم عطارد بمنزل الحب يمنحك يقظة وحضورا والوقت مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء.
العقرب
مهنيا واجتماعيا: أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.
القوس
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك والتفت لأسلوب تعاملك واعتن بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك الشخصية.
الجدي
مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.
عاطفيا واجتماعيا: تناغم القمر مع الشمس ونبتون يمنحك طاقة وإشراقة ويجعلك ذلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.
الدلو
مهنيا: القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تُعبّر عما تريد ولكن بلباقة.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ورغم الضغوط عطارد في برجك من اليوم ويمنحك ذلك سرعة بديهة وحسن تصرف.
الحوت
عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وتجد اليوم بجانبك أناسا يعتمد عليهم.
مهنيا وماليا: تدعمك الأفلاك وتفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.