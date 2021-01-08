حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لتحقيق تقدم شخصي، فقط عليك أن تتصرف بنضج، واحترس أيضا من التسرع والاندفاع.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يمنحك استعدادا للتعاون والإنجاز وإضافة قيمة للآخرين، وتتقدم بخطى واسعة.

عاطفيا: القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

الأسد

عاطفيا واجتماعيا: من اليوم عطارد في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

مهنيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.