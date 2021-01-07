حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1/7 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 7 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في خطواتك ونفقاتك لتتفادى الأخطاء وأي خسائر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون لبقا في علاقتك بمن حولك ولا تتسرع في أقوالك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهتك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم وجهة نظره.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك وانتبه في قراراتك وفي توقيع الأوراق والعقود.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واهتم بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: مواجهة فينوس قد تجعلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك وقد تشعر بالتشوش ورغبة في العناد.. حاول أن تقاوم.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.
مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: زحل والمشتري بمواجهتك والقمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.
مهنيا واجتماعيا: أورانوس في مربع برجك وقد تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتا عاطفية وعائلية حلوة.
مهنيا واجتماعيا: تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتتمتع بحضور أخاذ وقد تسعد أيضا بدعم من زملاء أو رؤساء بالعمل.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه في خطواتك وحساباتك وعليك بعدم تبديد المال.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تؤثر في الآخر وترى الأمور بشكل أوضح وقد تحسم مشكلة عالقة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد يمنحانك روح تفاؤل وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض في حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم بتنظيم جهودك والالتفات والعناية بصحتك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء والأحباب وتجمعك بهم أوقات هانئة وترتفع معنوياتك.
مهنيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك أفكارا بناءة وتثبت وجودك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك.. لذا تحكم في انفعالاتك.
مهنيا وعائليا: القمر وأورانوس في وضع معاكس ويدفعك ذلك للعناد والتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا ومهنيا: قد تلتقي اليوم ببعض الغرباء الداعمين أو توطد علاقتك بجهات أجنبية.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بالجرأة والبصيرة، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.