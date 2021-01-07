ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1/7 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 07/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 7 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.
 
اقرأ إيضا..

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في خطواتك ونفقاتك لتتفادى الأخطاء وأي خسائر.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون لبقا في علاقتك بمن حولك ولا تتسرع في أقوالك.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهتك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم وجهة نظره.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك وانتبه في قراراتك وفي توقيع الأوراق والعقود.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واهتم بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: مواجهة فينوس قد تجعلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك وقد تشعر بالتشوش ورغبة في العناد.. حاول أن تقاوم.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.
مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: زحل والمشتري بمواجهتك والقمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.
مهنيا واجتماعيا: أورانوس في مربع برجك وقد تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتا عاطفية وعائلية حلوة.
مهنيا واجتماعيا: تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتتمتع بحضور أخاذ وقد تسعد أيضا بدعم من زملاء أو رؤساء بالعمل.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه في خطواتك وحساباتك وعليك بعدم تبديد المال.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تؤثر في الآخر وترى الأمور بشكل أوضح وقد تحسم مشكلة عالقة.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد يمنحانك روح تفاؤل وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض في حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم بتنظيم جهودك والالتفات والعناية بصحتك.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء والأحباب وتجمعك بهم أوقات هانئة وترتفع معنوياتك.
مهنيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك أفكارا بناءة وتثبت وجودك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك.. لذا تحكم في انفعالاتك.
مهنيا وعائليا: القمر وأورانوس في وضع معاكس ويدفعك ذلك للعناد والتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا ومهنيا: قد تلتقي اليوم ببعض الغرباء الداعمين أو توطد علاقتك بجهات أجنبية.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بالجرأة والبصيرة، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الجمعة 6 - 11 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الخميس 12 - 11- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27 - 11 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

اكتشف ما يخبئه لك برجك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12/10 /2020

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11 - 12 - 2020 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

نائب ترامب يُلمح إلى تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة

اتحاد الكرة يدرس تأجيل أي مباراة حال ظهور 5 إصابات بـ كورونا

خطاب عاجل من الحزب الديمقراطي يطالب بعزل ترامب عن منصبه

جلد تعبان.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

رسميا.. الكاف يقرر تأهل الهلال السوداني إلى الدور المقبل على حساب كوتوكو

الصين تعلن الحرب على بؤرة تفشي كورونا الجديدة.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان