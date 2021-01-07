حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1/7 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 7 يناير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعدادا للتفاني في عملك.

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الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في خطواتك ونفقاتك لتتفادى الأخطاء وأي خسائر.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون لبقا في علاقتك بمن حولك ولا تتسرع في أقوالك.









الثور من 21/4 إلى 21/5 عاطفيا: إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهتك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة وضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم وجهة نظره. مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك وانتبه في قراراتك وفي توقيع الأوراق والعقود.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وصحيا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واهتم بصحتك. عاطفيا واجتماعيا: مواجهة فينوس قد تجعلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك وقد تشعر بالتشوش ورغبة في العناد.. حاول أن تقاوم.









السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة. مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.









الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا وعائليا: زحل والمشتري بمواجهتك والقمر في مربع برجك.. كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة. مهنيا واجتماعيا: أورانوس في مربع برجك وقد تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتا عاطفية وعائلية حلوة. مهنيا واجتماعيا: تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتتمتع بحضور أخاذ وقد تسعد أيضا بدعم من زملاء أو رؤساء بالعمل.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه في خطواتك وحساباتك وعليك بعدم تبديد المال. عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تؤثر في الآخر وترى الأمور بشكل أوضح وقد تحسم مشكلة عالقة.









العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر. مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد يمنحانك روح تفاؤل وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.









القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض في حياتك الشخصية. مهنيا وصحيا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم بتنظيم جهودك والالتفات والعناية بصحتك.









الجدي من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء والأحباب وتجمعك بهم أوقات هانئة وترتفع معنوياتك. مهنيا: الشمس وعطارد في برجك يمنحانك أفكارا بناءة وتثبت وجودك.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا واجتماعيا: نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك.. لذا تحكم في انفعالاتك. مهنيا وعائليا: القمر وأورانوس في وضع معاكس ويدفعك ذلك للعناد والتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.



الحوت من 20/2 إلى 20/3 اجتماعيا ومهنيا: قد تلتقي اليوم ببعض الغرباء الداعمين أو توطد علاقتك بجهات أجنبية. عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بالجرأة والبصيرة، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.















