أحمد حمودة يكشف سبب تقديم استقالته من تدريب سموحة

أكد أحمد حمودة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه إنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب ظروف عمله في احدي شركات الطيران ، مشيرا إلي أنه واجه ظروفا صعبة بسبب عمله و كان لابد من حسم الموقف باتخاذ قرار بجانب ظروف أخري خاصة .





و قال حموده في تصريحات له: كانت تجربة مثيرة و مميزه مع أحمد سامي المدير الفني الذي شعرت بالتفاهم الكامل معه والتقارب في الفكر و الرؤية وأتمني أن تجمعنا تجارب أخري لاسيما وأن سامي من الكفاءات التدريبية المميزة و سيكون له مستقبل كبير في عالم التدريب و كنت سعيدا بالتعاون مع خميس جعفر و مع القامة الكبيرة أحمد ناجي مدرب الحراس البارع .





وأوضح انه تقدم باستقالته و تقدم معها بكل الشكر لأفراد الجهاز الفني ولإدارة نادي سموحه برئاسة المهندس فرج عامر الذي لديه دراية كبيرة بكرة القدم .





وشدد على انه استفاد كثيرا لاسيما و ان هذه هي التجربة الثانية له كمدرب عام في الممتاز و من قبله منتخب الناشئين مؤكدا علي ان احلامه مع التدريب لا تزال كبيرة.





و أشاد حمودة بفريق سموحه ووصفه انه من الفرق المميزة بالدوري و سيكون له شأن كبير في المسابقة هذا الموسم لاسيما اذا تم تدعيمه ببعض الصفقات .