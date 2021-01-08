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رياضة

أحمد حمودة يكشف سبب تقديم استقالته من تدريب سموحة

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:24 ص
صدى البلد
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عمرو الحلواني
أكد أحمد حمودة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه إنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب ظروف عمله في احدي شركات الطيران ، مشيرا إلي أنه واجه ظروفا صعبة بسبب عمله و كان لابد من حسم الموقف باتخاذ قرار بجانب ظروف أخري خاصة . 

و قال حموده في تصريحات له: كانت تجربة مثيرة و مميزه مع أحمد سامي المدير الفني الذي شعرت بالتفاهم الكامل معه والتقارب في الفكر و الرؤية وأتمني أن تجمعنا تجارب أخري لاسيما وأن سامي من الكفاءات التدريبية المميزة و سيكون له مستقبل كبير في عالم التدريب و كنت سعيدا بالتعاون مع خميس جعفر و مع القامة الكبيرة أحمد ناجي مدرب الحراس البارع . 

وأوضح انه تقدم باستقالته و تقدم معها بكل الشكر لأفراد الجهاز الفني ولإدارة  نادي سموحه برئاسة المهندس فرج عامر الذي لديه دراية كبيرة بكرة القدم . 

وشدد على انه استفاد كثيرا لاسيما و ان هذه هي التجربة الثانية له كمدرب عام في الممتاز و من قبله منتخب الناشئين مؤكدا علي ان احلامه مع التدريب لا تزال كبيرة. 

و أشاد حمودة بفريق سموحه ووصفه انه من الفرق المميزة بالدوري و سيكون له شأن كبير في المسابقة هذا الموسم لاسيما اذا تم تدعيمه ببعض الصفقات .
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