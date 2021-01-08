خصم كبير على سماعة AirPods Pro..الحق العرض

يبدو أن متجر أمازون العالمي الشهير يرغب فى السيطرة تمامًا على حركة البيع الإلكتروني بالتجزئة، و يتضح ذلك من فترة لأخري مع العروض الإستثنائية التى تطلقها المنصة من أجل حصد أكبر عدد من المستخدمين، وبالتالى أعلى حصة مبيعات بين المنافسين، ومن بين أحد العروض خصم بقيمة 30 دولار على سماعة آبل AirPods Pro الشهيرة.





وبحسب موقع فون آرينا التقني، عند شراءك سماعة آبل AirPods Pro من موقع أمازون، ستحصل على خصم بقيمة 30 دولار، ما يعادل 470 جنيه، لشراء منتج أخر مجانًا، بدلًا من الإكتفاء بمنتج واحد.





جدير بالذكر أن سماعة AirPods Pro تعتمد على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة إلى توفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.





وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning .



