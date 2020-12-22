أول تخفيض على سماعات AirPods Max من آبل منذ إطلاقها.. تفاصيل

حصلت سماعات الرأس AirPods Max على أول تخفيض لها منذ إطلاقها فى 8 ديسمبر الجاري، أى منذ أيام قليلة، وصدرت بسعر 549 دولارا أمريكيا أي ما يعادل حوالي 8598 جنيها مصريا.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن سماعات AirPods Max تم تخفيضها سعرها 49 دولارا أمريكيا أى أنها أصبحت تبلغ سعر 500 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 7826 جنيها مصريا.









وتتميز سماعات الرأس AirPods Max بأنها تأتى بتصميم متميز، وبخمسة ألوان الرمادي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي، وتقدم درجة عالية من التحكم والضبط في مستوى الصوت والقدرة على تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتا عند الرد على المكالمات الهاتفية.





وتحتوى سماعات AirPods Max بطارية تصل إلى 20 ساعة يتم شحنها عبر موصل Lightning 3.5 مم وليس USB-C، وعند القيام بشحن البطارية لمدة 5 دقائق توفر السماعات 90 دقيقة من وقت التشغيل.





وتأتى سماعات AirPods Max بميزة Spatial audio والتى جاءت فى سماعات AirPods Pro التى تمنح نقاء صوتى كبير كتجربة مشاهدة لتجربة السينما، إلى جانب ميزة التبديل التلقائي للمستخدمين التى تنقل الصوت بسلاسة بين هواتف ايفون وأجهزة آيباد وأجهزة كمبيوتر ماك.





وللاضطلاع على عرض تخفيض سماعات AirPods Max يمكن الدخول على هذا الرابط



