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تكنولوجيا

تخفيضات كبرى على سماعات AirPods من آبل.. تفاصيل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
تخفيضات كبرى على
تخفيضات كبرى على سماعات AirPods من آبل
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ندى على
شهدت عدد من سماعات AirPods اللاسلكية من شركة آبل تخفيضا كبيرا على موقع أمازون وهو الأدنى منذ إطلاقها، وذلك للمرة الثانية بعض التخفيضات الكبيرة التى شهدتها هذه السماعات فى البلاك فرايدى ، حيث من المقرر أن يظل سعر السماعات فى انخفاض لفترة حتى بداية العام  الجديد. 

وبحسب موقع مجلة  People الأمريكية  فإن أمازون قامت بتخفيض ثلاث فئات من سماعاتAirPods  وهى AirPods Pro و سماعات AirPods للشحن اللاسلكى، وAirPods  للشحن السلكى بأسعار منخفضة للغاية.


وسيكون سعر سماعات AirPods Pro  حوالى 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3138 جنيه مصرى، بعد أن كان سعرها 250 دولار أى ما يعادل 3923 جنيه.  

وللاضطلاع على العرض يمكن الدخول على هذا الرابط 

أما سماعات AirPods للشحن اللاسلكى فأصبح ثمنها حوالى 160 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2510  جنيه مصرى، بعد أن كان ثمنها 200 دولارا أى حوالى 3138 جنيه مصرى. 

وللاضطلاع على العرض يمكن الدخول على هذا الرابط 

وبالنسبة لسماعات AirPods للشحن السلكى فأصبح ثمنها حوالى 129 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 2025 جنيه مصرى، بعد أن كان ثمنها 160 دولارا ، أى حوالى 2510  جنيه مصرى

وللاضطلاع على العرض يمكن الدخول على هذا الرابط  

وتعتمد سماعات AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة إلى توفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.

وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ  Lightning .

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