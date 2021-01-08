محمد جاد: الدولة تعمل على توفير قروض لمتعافي الإدمان

قال الإعلامي، محمد جاد، إن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة للعديد من الأسر خاصة الأسر الأولى بالرعاية، معقبا: هناك اهتمام بالغ بالقطاعات المختفة خلال الازمة الحالية.





وأكمل "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": أن دكتور نيفين قباج توجه دائما بتوفير التمويل اللازم لدعم المتعافين من إدمان المخدرات، وذلك من أجل إعانتهم.





وأوضح أن أجمالي القروض الموفرة إنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت 4 مليون جنيه من خلال بنك ناصر، معقبا: تم صرف شيكات لبعض المتعافين.





وتابع: هيئة التأمين الصحي كشفت طرق صرف العلاج لحالات الكورونا المعزولة منزليا، حيث بدأت مستشفيات العزل الصحي بتوفير "شنط" لمرضى كورونا المعزولين منزليا.





واستطرد: يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمينى والرقم القومي.





واستطرد: تضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلي على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج في اليوم التالي من صيدلية المستشفى.