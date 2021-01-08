شريف شحاتة: افتتاح 23 مسجدا جديدا إنجاز جديد للقيادة السياسية.. فيديو

قال شريف شحاتة ، الداعية الإسلامي ، إن افتتاح الدولة المصرية لـ 23 مسجدا جديدا ، في 5 محافظات ، هو إنجاز جديد يضاف للقيادة السياسية ، لافتا إلى أن المسجد ليس مكانا تقام فيه الصلوات فقط ، بل هو مكان لتأسيس المعاني القيمة والأسس ، للأجيال الجديدة ، خصوصا بعد الحروب الشرسة على الثوابت الدينية من التنظيمات الإرهابية .





وأضاف شريف شحاتة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن تشييد المساجد الواسع ، هو بمثابة "صدمة قاسية" ، لكل من يدعون بأن الدولة المصرية تهدم المساجد ، موضحا أن الإمام الشعراوي دائما ما كان يؤكد على أن الإسلام نمى من مصر .





وأشار "شحاتة" إلى أن المصريين جميعهم يمتلكون الخير ، المتوارث عبر الأجيال ، منوها أن الخطيب الجيد يساعد على إحتواء أفكار الشباب الجديدة .





وأكد أن المسجد هو بمثابة أداة إعلامية كبيرة ، توصل المعاني والأفكار للشباب ، في علاج واقعي قائم بالفعل .



