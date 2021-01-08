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إزاي الأطفال ينمون مواهبهم فى ظل ظروف كورونا.. تفاصيل

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:30 ص
الطفل آدم
الطفل آدم
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان " إزاي الأطفال ينموا و يمارسوا مواهبهم فى ظل ظروف فيروس كورونا" واستضاف البرنامج مجموعة من الأطفال.

فى البداية قال الطفل حمزة ممدوح، إنه يحصل على دورة فى المعهد القومي، وخلال الدراسة طلب منه المدرب بعمل مسرحية وكتابة امنية وبالفعل قام بعمل مسرحية عن اهتمام الإعلام بالأطفال.  

وكشف أن هذه المسرحية سيتم عرضها على المسرح القوى للطفل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف، ورحمة خالد، أنه تحدث خلال المسرحية عن برنامج 8 الصبح واهتمامه بالأطفال، وتنمية المواهب.

ولفت إلى أنه يمتلك ملكة الكتابة، وخلال جلوسه فى البيت بسبب جائحة كورونا يكتب أشياء كثيرة.

وفى نفس السياق قال الطفل آدم هانى، إنه يستمر وقته بشكل إيجابي خلال جائحة كورونا، موضحًا أنه يتابع دروسه و ينمي موهبة الغناء التى يحبها.

وأشار إلى أنه يساعد والدته فى عمل الأشياء فى المنزل، ولذلك يشغل وقته بأشياء كثيرة بعد الجلوس فى البيت بسبب كورونا. 

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