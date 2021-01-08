العراق يرحب بنجاح قمة العلا: جهود الكويت أفضت إلى مصالحة شاملة

رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بعودة العلاقات السعودية القطرية.





وقال الوزير العراقي في بيان صحفي نقلته صحيفة الوطن الكويتية:" "نبارك لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونرحِّب بعودة العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".





وأضاف "نثّمن عاليًا جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار والتي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين".





يشار إلى أن "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في السعودية الثلاثاء الماضي، نص على عودة العلاقات بين قطر من جانب، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر، بعد قطيعة على مدار أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.





يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع "بيان العُلا" المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإمارتية.





وقال وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وانه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.





وأضاف بأن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.



