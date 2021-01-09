سعر الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم السبت 9 -1- 2021

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.
حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم 15.62 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم 15.62 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
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في حين سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الاهلى، مصر إيران للتنمية ، مصر، الكويت الوطنى NBK)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنوك( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد، عودة، ، الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى اجريكول ، التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،المصرف العربى الدولى،العقارى المصرى العربى، فيصل الاسلامى ، العربى الافريقى الدولى، بلوم ، المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،التجارى الدولى CIB ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( ابوظبى الاولFAB ، قناة السويس، اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.
في حين سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الاهلى، مصر إيران للتنمية ، مصر، الكويت الوطنى NBK)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنوك( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد، عودة، ، الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية، كريدى اجريكول ، التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،المصرف العربى الدولى،العقارى المصرى العربى، فيصل الاسلامى ، العربى الافريقى الدولى، بلوم ، المصرى للتنمية الصادرات، قطر الوطنى،التجارى الدولى CIB ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( ابوظبى الاولFAB ، قناة السويس، اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.