أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 -1-2021

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث لموقع البنك الاهلى المصرى .
حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
كما سجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
كما سجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .