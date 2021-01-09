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اقتصاد

أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 -1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 07:16 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث لموقع البنك الاهلى المصرى .

حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

كما سجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .  
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