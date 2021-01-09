أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 -1-2021

تسليم 2280 شقة ضمن مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة.. تفاصيل



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .



فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .



كما سجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .



وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع . ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .فيما بلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .كما سجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث لموقع البنك الاهلى المصرى .حيث سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .اقرأ أيضا: