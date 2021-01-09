مولودية الجزائر: مواجهة الزمالك والترجي صعبة

قال عبدالناصر الماس رئيس مولودية الجزائر إن قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي أوقعت الفريق في مواجهة الزمالك والترجي جاءت صعبة، لكن الفريق سيعمل على الوصول لأبعد نقطة ممكنة.





وأضاف رئيس مولودية الجزائر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "القرعة كانت قوية، والحظ أوقعنا مع مجموعة قوية بالأخص نادي الزمالك والترجي، وأيضًا الفريق السنغالي الذي أقصى فريق الرجاء البيضاوي."





وتابع: "البطولة بالنسبة لنا عودة للمنافسة في الأجواء الإفريقية، على عكس الزمالك والترجي، وهدفنا من المشاركة الذهاب لأبعد مسافة ممكنة في البطولة."



