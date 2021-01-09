ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مولودية الجزائر: مواجهة الزمالك والترجي صعبة

السبت 09/يناير/2021 - 01:02 ص
مولودية الجزائر
مولودية الجزائر
Advertisements
محمد رشاد
قال عبدالناصر الماس رئيس مولودية الجزائر إن قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي أوقعت الفريق في مواجهة الزمالك والترجي جاءت صعبة، لكن الفريق سيعمل على الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف رئيس مولودية الجزائر في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "القرعة كانت قوية، والحظ أوقعنا مع مجموعة قوية بالأخص نادي الزمالك والترجي، وأيضًا الفريق السنغالي الذي أقصى فريق الرجاء البيضاوي."

وتابع: "البطولة بالنسبة لنا عودة للمنافسة في الأجواء الإفريقية، على عكس الزمالك والترجي، وهدفنا من المشاركة الذهاب لأبعد مسافة ممكنة في البطولة."

وأردف: "فريقنا عاد هذا الموسم بشكل قوي، ونحن في المركز الثاني بجدول الترتيب ولنا مباراتين مؤجلتين، وأقصينا الصفاقسي في الطريق لدور المجموعات ، ما يجمعنا مع فرق شمال إفريقيا هو تشابه أسلوب اللعب."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بو جلبان: أتمنى حصد الألقاب مع الصفاقسي ومعلول الأفضل بالأهلي

دوري ابطال افريقيا.. الصفاقسي يودع البطولة رغم الفوز على مولودية الجزائر

أول تعليق رسمي من الزمالك على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك وفرق مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

مفيش فريق قوي.. عبدالحليم علي يعلق على قُرعة دوري أبطال إفريقيا

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أول تعليق من بايدن على عدم حضور ترامب حفل تنصيبه

إذاعة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب على الهواء مباشرة

مستشار الرئيس لـ الصحة يعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا

لم ترحّل للسجن| محامي ابنة نهى العمروسي يكشف مستجدات قضية فيرمونت

صدمة في سن مبكرة.. طفلة 3 أعوام تعثر على والدها جثة هامدة

إبراهيم عيسى: فقدت 3 من أقاربي في أسبوع واحد بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة