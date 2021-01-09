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أخبار العالم

السيناتور ليندسي جراهام يرفض محاكمة ترامب

السبت 09/يناير/2021 - 02:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترامب في هذا الظرف ستزيد من انقسام البلاد وتضعف مؤسسة الرئاسة.

ومنذ قليل، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن "المحاكمة البرلمانية بدوافع سياسية لترامب قبل 12 يومًا من تركه لمنصبه لن تفيد بشيء سوى زيادة حالة الانقسام في البلاد".

وكانت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية نشرت أمس،  مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

وأطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.
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