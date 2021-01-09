قالوا لـ صدى البلد| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

أدلى عدد من الفنانين بتصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أعمالهم الجديدة المقبلة، وردود الفعل على أعمالهم الأخيرة.





وكان من أبرز هؤلاء الفنانين، ما يلي:





فيفي عبده



