ترامب أمام أسابيع حرجة.. الكونجرس يستعد لعزله.. وبيلوسي تطالب باستقالته دون محاكمة.. وبايدن يؤكد: أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وتويتر يحظر حسابه نهائيا

ترامب يعيش عزلة.. حراك غير مسبوق يطالب بعزل الرئيس ومحاكمته برلمانيا

بايدن: ترامب غير مرحب به في حفل تنصيبي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الكونجرس سيتحرك إذا لم يتنح ترامب طوعا

لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: لا يوجد أحد في أمريكا فوق القانون





تترقب الأنظار الدولية في الوقت الراهن ما يجري على الساحة المحلية الأمريكية من تداعيات أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن الأربعاء الماضي، في آخر أسبوعين من رئاسة دونالد ترامب.





واقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترامب، مبنى الكابيتول، الأربعاء، وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.





وقتل 4 أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.





وأمس الجمعة، أعلن متحدث باسم الرئيس المنتخب، جو بايدن، أنه يركز على الاستعداد لتسلم السلطة ويترك للكونجرس وبنس وحكومة ترامب ما يرونه مناسبا بشأن مساءلة الرئيس.





وبعد ذلك أعلن ترامب، أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن، وهو ما وصفه بايدن في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي بأنه شيء جيد، قائلًا إن ترامب هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.





ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادرها الخاصة قولها إن هناك مناقشات بشأن مغادرة الرئيس ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير.





وأضافت المصادر: "من المتوقع أن يسافر ترامب إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب جو بايدن".





إثر ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، جون ميلي، شأن اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس ترامب من شن أعمال عدائية أو توجيه أمر بضربة نووية.





وقالت بيلوسي في بيان لها: "الكونجرس سيتحرك إذا لم يتنح ترامب طوعا، وأكدت لنواب ديمقراطيين وجود دعم ديمقراطي لمساءلة ترامب مجددا أكبر من المساءلة الأولى".





وأوضحت أنها أبلغت نوابًا ديمقراطيين بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب دون مساءلة برلمانية.





من جانبه قال بايدن خلال مؤتمره الصحفي: "مساءلة ترامب متروكة للكونجرس لاتخاذ قرار بشأنه وسأبلغ أعضاء المجلس بذلك".





ومساء الجمعة، نشرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية مسودة مساءلة ترامب في الكونجرس، مشيرةً إلى أنها تتضمن تورطه في جرائم كبرى بتحريضه على تمرد.





وقالت الشبكة إن المسودة تقول إن ترامب أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس.





وأوضحت أن المسودة تؤكد أن ترامب أظهر أنه سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب، وتشير إلى أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير.





واليوم السبت، أعلنت بيلوسي أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بالمجلس للاستعداد لمسائلة الرئيس ترامب.





ولم يفت وقتًا طويلًا إلا وقد أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حظر حساب ترامب نهائيًا، قائلًا: "أوقفنا حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا؛ بسبب خطر حدوث مزيد من العنف".





ودعت صحيفة وول ستريت جورنال التي يملكها رجل الأعمال روبرت مردوخ الذي كان حليفًا لترامب، في مقال افتتاحيّ الرئيس المنتهية ولايته إلى تحمّل مسئولياته والاستقالة. وكتبت ”سيكون هذا أفضل للجميع، بمن فيهم هو نفسه، إذا رحل بهدوء“.





وحضّ كبار مسئولي الحزب الديموقراطي مايك بنس على أن يُعلن مع غالبيّة من أعضاء الحكومة أنّ ترامب ”غير مؤهّل“ لتولّي مهمّات منصبه استنادًا إلى التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي.





واليوم السبت، أصدرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بيانٌا قالت فيه، إنه يجب ترامب، مضيفًا: "يجب أن نظهر للعالم أنه لا يوجد أحد في أمريكا فوق القانون، وعلينا مواجهة دعاية خصومنا بأن الديمقراطية نظام فاشل".





وأضاف البيان: " الدستور يتطلب منا استخدام كل أداة لدينا لحماية أمريكا خلال هذا الوقت المحفوف بالمخاطر".



