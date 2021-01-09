بشأن السواك.. تحذير شديد اللهجة من الغذاء والدواء السعودية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ضرورة الابتعاد عن شراء أعواد السواك من المصادر المجهولة لأنها قد تكون ملوثة، أو من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام، أو متعفنة، أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعمًا لاذعًا.





ونوهت الهيئة، في بيان لها اليوم، بأهمية شراء أعواد السواك المغلقة بطريقة تفريغ الهواء، وفي حافظة معقمة ومغلقة جيدًا مدونٍ عليها تاريخ الصلاحية للحفاظ عليه من التعرض لمصادر التلوث.





كما أوصت الهيئة، بالغسل الجيد لأعواد السواك قبل الاستخدام، وقص شعيرات السواك في كل مرة يتم استخدامه فيها، وتجنب وضعه في الجيب مكشوفا ومعرضا لتراكم الأوساخ.





كما نصحت بعدم شراء أعواد السواك ذات الادعاءات الطبية، مثل استخدام السواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة؛ لأنه يعد وسيلة تنظيف ووقاية فقط.