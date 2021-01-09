فرج عامر: "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى إضافة كبيرة للمشروعات القومية فى عهد السيسى

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعى الذى تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاص باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربى للجمهورية يمثل اضافة كبيرة وجديدة للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى عهد الرئيس السيسى





وأشاد " عامر " فى بيان له اصدره اليوم باهمية أهداف هذا المشروع والتى تتمثل فى انتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة اصافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف أخري غير المباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.





وقال المهندس محمد فرج عامر ان هذا المشروع سيغير وجه الحياة داخل المنطقة التى يقع فيها على امتداد طريق محور الضبعة أحد الطرق الجديدة التى تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق حيث تم اختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانى التصدير والمطارات والمناطق الصناعية وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية الأمر الذى يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضى المشروع إلى سائر أنحاء الجمهورية هو ما كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من إنتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا، مثمنا مشروعات البنية الأساسية والإدارية داخل المشروع والتى تتمثل فى وضع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والرى مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الرى المحوري "بيفوت" وعدد ۲ محطة كهرباء بطاقة ٢٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول ٥٠٠ كم





ووجه التحية والتقدير الى الرئيس السيسى لحرصه على الاجتماع في نهاية الجولة التفقدية مع عدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع وكذلك بعدد من مسؤولي الادارة بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية حيث اطلع على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع وتوجيه الرئيس السيسى بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع "مستقبل مصر" نظرًا لرقعته الجغرافية الشاسعة وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل في تخصصات مختلفة بالمشروع الذي يمثل احدى التوسعات الإقتصادية الكبرى التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموى لمصر لصالح الاجيال الحالية والقادمة