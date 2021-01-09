استنشقا ثاني أكسيد الكربون.. مصرع زوجين أثناء استحمامهما في سوهاج

لقى عامل وزوجته مصرعهما إثر أختناقهما نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، أثناء استحمامهما في منزلهما بناحية قرية سفلاق دائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بوفاة زوج وزوجه مختنقين بناحية قرية سفلاق دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين وفاة كلًا من "عادل. ا. ي"، 31 سنة، عامل وزوجته "منى، ث، ا"، 29 سنة، ربة منزل، ويقيمان بناحية سفلاق دائرة المركز، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي.





وبسؤال كلًا من شقيق الأول "فتحي. ا. ي"، 35 سنة، عامل ووالد الثانية "ثروت. ا. ن"، 70 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المذكورين بمنزلهما حدثت لهما حالة اختناق نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن سخان الغاز، ما أدى لوفاتهما ونفيَ الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







