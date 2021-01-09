فوز الألومنيوم وديروط والمنيا بمجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الثامن من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، بفوز الألومنيوم علي قنا الرياضي بهدفين نظيفين، وفوز ديروط علي أسمنت أسيوط بخماسية، وفوز الإعلاميين علي طهطا بثلاثية نظيفة، وفوز المنيا علي كيما أسوان بهدف للاشيء.





المنيا مع كيما أسوان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا انتصاراته، وتمكن من تحقيق الفوز اليوم على فريق كيما أسوان العنيد، في عقر داره بهدف دون رد ، ليعتلي الفريق قمة المجموعة برصيد 17 نقطة ، بفارق نقطة عن فريق الشرقية للدخان المتبقى له مباراة.





وتمكن فريق المنيا تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني من خطف هدف بالدقيقة 36 من الشوط الأول للاعب فتحيانو " فتحي عثمان " ، ويحاول بعدها اللاعبون إحراز الأهداف خلال الشوط الثاني ولم يحالفهم الحظ.





خاض الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من : عبد الكافي رجب ( حارس مرمى) - اسلام طارق - محمد آدم -ايمن ناصر - احمد اسماعيل - محمد شديد - مصطفى الشوبكشي - بدوي عاشور - أحمد عصام -محمد سماره - فتحي عثمان.





من جانب آخر حرص مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لمؤازرة ودعم الفريق خلال لقاءه بأسوان، حيث حضر المباراة العميد محمود السبيعي أمين الصندوق ، وا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة.





ومن المقرر أن يستضيف المنيا فريق بترول أسيوط يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة التاسعة.





الألومنيوم مع قنا الرياضي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم الرياضي فوزا مهما وغاليا علي فريق قنا الرياضي بهدفين نظيفين ،ليرتفع رصيد الفريق إلي النقطة ١٦ .





سجل أهداف اللقاء مراد صبرى قبل أن يضيف محمد عبدالحميد ميدو الهدف الثانى وهدف تأكيد الفوز ،لينتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بهدفين نظيفين .





ديروط مع أسمنت أسيوط

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط تقديم عروضه القوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،حيث حقق فوزا كبيرا علي شقيقه فريق أسمنت أسيوط بخماسية في لقاء ديربي محافظة أسيوط .





سجل أهداف فريق ديروط اللاعب إسلام عبدالراضي ،قبل أن يضيف أحمد سليمان هدف التعادل للفريق ليخرج الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق ،قبل أن يضيف إسلام عبدالراضي الهدف الثانى لفريق ديروط ،وأضاف فرغلى بالو الهدف الثالث ،قبل أن يضيف خالد أحمد الهدف الرابع ،وأختتم الأهداف لاعب أسمنت أسيوط بهدف نيران صديقه ،لينتهي اللقاء بخمسة أهداف لهدف .





الإعلاميين مع طهطا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين الفوز علي فريق طهطا بثلاثية نظيفة ،في اللقاء الذي أقيم بملعب فريق الإعلاميين بـ ٦ أكتوبر .





سجّل أهداف اللقاء محمد طارق، وأغاثون ميلاد الهدف الثانى، قبل أن يضيف أحمد جلبرتو الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الإعلاميين بثلاثية نظيفة .





بنى سويف مع الفيوم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف الفوز علي فريق الفيوم بهدف للاشئ ،سجل هدف اللقاء محمد أشرف ،لينتهي اللقاء بفوز بنى سويف بهدف للاشئ .





بترول أسيوط مع شبان قنا

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا مع فريق بترول أسيوط بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب نادي بترول أسيوط، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز "ب" .





وتأجل لقاء الشرقية للدخان أمام فريق تيلفونات بنى سويف لغدا الأحد ،في اللقاء الذي سيقام علي ملعب الأسيوطي الفرعى .





وجاءت النتائج كالآتى :

قنا 0-2 الألومنيوم





بترول أسيوط 0-0 شبان قنا





كيما أسوان 0-1 المنيا





سوهاج 1- 1 سمسطا





الإعلاميين 3 - 0 طهطا





ديروط 5-1 أسمنت أسيوط





الفيوم 0- 1 بني سويف