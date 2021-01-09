حرية الرأي.. أحمد موسى: أي حد بيكتب كلمة عن مظاهرة في أمريكا يتم تتبع حساباته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود كما كانت قبل اقتحام الكونجرس الأمريكي.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الولايات المتحدة بها انقسام كبير ولن يتوقف ".





وتابع:" انصار ترامب اكدوا انهم سيعودون إلى واشنطن ليلة تنصيب جو بايدن رئيسا لامريكا".





وأكمل:" أي حد بيكتب كلمة عن أي مظاهرة يتم تتبع حساباته في أمريكا وهيا دي الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أمريكا دافعت عن الإرهابيين في مصر المنفذين لأعمال الشغب والعنف والحرق الكيميائي ووصفتهم بأنهم ثوار بينما من هاجم الكونجرس رعاع وإرهابيين".



