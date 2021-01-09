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حرية الرأي.. أحمد موسى: أي حد بيكتب كلمة عن مظاهرة في أمريكا يتم تتبع حساباته

السبت 09/يناير/2021 - 07:47 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود كما كانت قبل اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الولايات المتحدة بها انقسام كبير ولن يتوقف ".

وتابع:" انصار ترامب اكدوا انهم سيعودون إلى واشنطن ليلة تنصيب جو بايدن رئيسا لامريكا".

وأكمل:"  أي حد بيكتب كلمة عن أي مظاهرة يتم تتبع حساباته في أمريكا وهيا دي الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أمريكا دافعت عن الإرهابيين في مصر المنفذين لأعمال الشغب والعنف والحرق الكيميائي ووصفتهم بأنهم ثوار بينما من هاجم الكونجرس رعاع وإرهابيين".

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