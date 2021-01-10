عضوا لجنة إدارة اتحاد الكرة: قرار التعيين كان مفاجأة لنا ولا نلتفت للتجاوزات

أكد محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، عضوا اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن قرار تعيينهم كان مفاجأة لهما.





وقال الشواربي وأحمد حسام عوض خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قرار تعيين اللجنة الثلاثية كان مفاجأة لنا، تلقينا اتصالا من أحمد مجاهد يخبرنا فيه بتجهيز السيرة الذاتية للاجتماع مع مسئولي الفيفا".





وأضاف الشواربي: "التقينا مع فيرون مسئول الفيفا وأخطرنا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد، لم أتردد في قبول مهمة عضوية اللجنة الثلاثية".





وتابع أحمد حسام: "خدمة اتحاد الكرة شرف كبير لأي شخص، والانتقاد البناء نضعه محل اعتبار لكن التجاوز لا نلتفت إليه".





وأتم: "لدينا تحد كبير لإثبات أن الكوادر الشبابية قادرة على أن تقود وتدير".



