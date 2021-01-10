تامر حسين وعزيز الشافعي يعلقان على أزمة رامي صبري ..فيديو

عقب تامر حسين الشاعر الغنائي على الأزمة المثارة حاليا بين الفنان رامي صبري والملحن عزيز الشافعي، بعد قرار "صبري" بعدم التعامل معه مرة أخرى، كاشفًا حقيقة الأزمة بين الطرفين قائلا: " الصراحة إتصدمنا، أنا مكسوف أقول أن الفنان رامي صبري كان عاوز يبقى "تريند" أو مش فاهم فكرة اقحام الفنان عمرو دياب في أي حاجة والسؤال هل لو كان حد تاني غير عمرو دياب غنى الاغنية كنت هتعمل كده؟.
وتابع تامر حسين في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " السؤال الثاني مين إداه الحق إنك تدعي إدعاء غير أخلاقي وانا بحب مهتنا وبعتز بيها والناس إللي فيها ومينفعش الناس تشوف مشاكل زي دي مفتعلة لاني نفسي وامنيتي ارتقي بالمهنة وأخلاقنا زي مبنرتقي باذواق الناس ".
من جانبه علق المؤلف والملحن عزيز الشافعي المؤلف على الأزمة المثارة حاليا بينه وبين الفنان رامي صبري بعد قرار "صبري" بعدم التعامل معه مرة أخرى، كاشفًا حقيقة الأزمة بين الطرفين قائلا : " عمرنا ماكنا هنعقب على الازمة دي لا في السوشيال ولا في العلام لولا التدوينة الي نزلها رامي صبري ..لانه ببساطة عمري ماكان فيه أغنية شغال فيها مع رامي صبري أو غيره ورحت إديتها لمطرب تاني هذا لم يحدث مطلقًا بالاضافة لكون رامي ليس صاحب قرار في إتخاذ مثل هذا القرار لانني أنا من قمت بإيصال الرساله له عبر صديق مشترك وهو محمد حامد ليس لسبب محدد رغم كون رامي صبري مطرب كبير جدًا وأنا وتامر حسين عملناله أغاني كتيرة جدًا وشاركنا في نجاحه بالذات في عام 2020 والسنوات التي سبقتها ".
وأكمل عزيز الشافعى في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: أنا قلتله مافيش تعامل معايا عشان مافيش تفاهم ولا كميا بينا ...وماحصلش أني أخدت منه أغنية واديتها لحد تاني ". وأتم : " مكنش قراراه وعيب أوي كان يكتب الكلام ده ويقول كده .
كان المطرب رامى صبرى أعلن عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتانى مرة الملحن عزيز الشافعى يأخد أغنية منى واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تانى وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعى والموزع، أغنية شكرا كده للى سبنا وأغنية ذى مانتى لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى
وتابع عزيز الشافعى في مداخلة هاتفية عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:" أنا ألفت أغاني كتير بكن بحب أتصنف ملحن مش كمؤلف وتامر حسين له اسلوبه وطريقته في البناء وأنا أحببت التعاون معه لاطلاق ذوق فني في شكل جديد والذي ظهر بالفعل في " يوم تلات " في البوم " سهران" وظهر الان في " شكرًا " .
وحول أكثر أغنية حاليًا من وجهة نظره حازت على إعجاب الناس قال : " شكرا أغنية مهمة وحلوة ووصلت للناس وعجبني كمان أغنية " عايز أعمل زيك " لتامر حسين وإسلام.