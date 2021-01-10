تامر حسين وعزيز الشافعي يعلقان على أزمة رامي صبري ..فيديو

عقب تامر حسين الشاعر الغنائي على الأزمة المثارة حاليا بين الفنان رامي صبري والملحن عزيز الشافعي، بعد قرار "صبري" بعدم التعامل معه مرة أخرى، كاشفًا حقيقة الأزمة بين الطرفين قائلا: " الصراحة إتصدمنا، أنا مكسوف أقول أن الفنان رامي صبري كان عاوز يبقى "تريند" أو مش فاهم فكرة اقحام الفنان عمرو دياب في أي حاجة والسؤال هل لو كان حد تاني غير عمرو دياب غنى الاغنية كنت هتعمل كده؟.





وتابع تامر حسين في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " السؤال الثاني مين إداه الحق إنك تدعي إدعاء غير أخلاقي وانا بحب مهتنا وبعتز بيها والناس إللي فيها ومينفعش الناس تشوف مشاكل زي دي مفتعلة لاني نفسي وامنيتي ارتقي بالمهنة وأخلاقنا زي مبنرتقي باذواق الناس ".





من جانبه علق المؤلف والملحن عزيز الشافعي المؤلف على الأزمة المثارة حاليا بينه وبين الفنان رامي صبري بعد قرار "صبري" بعدم التعامل معه مرة أخرى، كاشفًا حقيقة الأزمة بين الطرفين قائلا : " عمرنا ماكنا هنعقب على الازمة دي لا في السوشيال ولا في العلام لولا التدوينة الي نزلها رامي صبري ..لانه ببساطة عمري ماكان فيه أغنية شغال فيها مع رامي صبري أو غيره ورحت إديتها لمطرب تاني هذا لم يحدث مطلقًا بالاضافة لكون رامي ليس صاحب قرار في إتخاذ مثل هذا القرار لانني أنا من قمت بإيصال الرساله له عبر صديق مشترك وهو محمد حامد ليس لسبب محدد رغم كون رامي صبري مطرب كبير جدًا وأنا وتامر حسين عملناله أغاني كتيرة جدًا وشاركنا في نجاحه بالذات في عام 2020 والسنوات التي سبقتها ".





وأكمل عزيز الشافعى في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: أنا قلتله مافيش تعامل معايا عشان مافيش تفاهم ولا كميا بينا ...وماحصلش أني أخدت منه أغنية واديتها لحد تاني ". وأتم : " مكنش قراراه وعيب أوي كان يكتب الكلام ده ويقول كده .

كان المطرب رامى صبرى أعلن عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتانى مرة الملحن عزيز الشافعى يأخد أغنية منى واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تانى وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعى والموزع، أغنية شكرا كده للى سبنا وأغنية ذى مانتى لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى





وتابع عزيز الشافعى في مداخلة هاتفية عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:" أنا ألفت أغاني كتير بكن بحب أتصنف ملحن مش كمؤلف وتامر حسين له اسلوبه وطريقته في البناء وأنا أحببت التعاون معه لاطلاق ذوق فني في شكل جديد والذي ظهر بالفعل في " يوم تلات " في البوم " سهران" وظهر الان في " شكرًا " .





وحول أكثر أغنية حاليًا من وجهة نظره حازت على إعجاب الناس قال : " شكرا أغنية مهمة وحلوة ووصلت للناس وعجبني كمان أغنية " عايز أعمل زيك " لتامر حسين وإسلام.