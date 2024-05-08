المخرج فراس نعنع عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان بردية لسينما الومضة

واصل مهرجان بردية لسينما الومضة فعاليات دورته الأولى التي تستمر في الفترة من 1 وحتى 7 مايو الجاري بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة

وتضم اللجنة في عضويتها النجم والمخرج السوري الكبير فراس نعنع الذي أعرب عن سعادته وتقديره لإدارة المهرجان برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال ومديرة المهرجان ومؤسسه الكاتبة عزة أبو اليزيد لاختياره عضوا باللجنة إلى جانب قامات سينمائية مهمة مثل المخرج مجدي أحمد علي والموسيقار خالد حماد والنجم محمد فهيم والمصور السينمائي الدكتور سمير فرج .

وفي دورة تحمل اسم المخرج الراحل عاطف الطيب أحد أيقونات الإخراج في السينما المصرية خلال فترتي الثمانينات والتسعينات.. شدد "نعنع" على أهمية المهرجان في دعم التجارب السينمائية الشابة ويرى أنها تحتل مكانة متميزة لدي الجمهور العربي بفضل المنصات التكنولوچية المختلفة.

وأوضح أن سينما الومضة أو أفلام الدقائق المعدودة من أصعب الألوان السينمائية لمحدودية الوقت الذي يطرح خلاله موضوع الفيلم.

وتابع: في هذه النوعية من الأفلام المخرج يجد نفسه مضطرا إلى الحفاظ على سرعة إيقاع العمل وتكثيف مشاهده إلى أقصى درجة ممكنة من هنا يصعب التحدي الفني أمامه.

وذكر أن ما شاهده من أفلام حتى الآن يكشف عن وجود مواهب حقيقية تستحق أن نأخذ بيدها لتواصل طريقها السينمائي وتبدع فيه .

يشار إلى أن عروض المهرجان الجماهيرية تستضيفها سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فيما يستضيف المركز الثقافي الروسي بالدقي حفلي الافتتاح والختام.

وكان المهرجان قد كرّم في حفل افتتاحه كلا من: النجمة سوسن بدر والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعرابراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، لبلبة ، الإعلامية سلمي الشماع ، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف، سوسن بدر ، و عدد كبير آخرين كما تم تكريم المركز الثقافي الروسي بدرع المهرجان.