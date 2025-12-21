خبير تعدين: الاضطرابات في إفريقيا تفتح الباب أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار التعديني

أكد أحمد خيري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة المهندس نجيب ساويرس، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة واعدة للاستثمار في قطاع التعدين، في ظل التحديات التي تواجه الدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة في منطقة غرب إفريقيا التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار.

أزمات متفاقمة في الطاقة والكهرباء

وأوضح خيري، خلال لقاء خاص يُذاع لأول مرة من داخل منجم السكري ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن جنوب إفريقيا تعاني أزمات متفاقمة في الطاقة والكهرباء، ما يؤثر سلبًا على نشاط التعدين بها.



وأشار إلى أن السودان، رغم إنتاجها كميات من الذهب تفوق مصر بنحو أربعة أضعاف، إلا أنها تواجه مخاطر أمنية كبيرة نتيجة الصراعات الدائرة في إقليم تيجراي، وهو ما يحد من جاذبيتها الاستثمارية.

الاستقرار الأمني والسياسي

وأضاف أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى مصر باعتبارها وجهة آمنة ومركزًا واعدًا لصناعة التعدين، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وسائل النقل والخدمات

وشدد خيري على أن نجاح أي مشروع تعديني يعتمد بشكل أساسي على توافر بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات الطرق والموانئ ووسائل النقل والخدمات اللوجستية الداعمة.