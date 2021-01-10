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أخبار العالم

ليبرمان: نتنياهو يخطط لسيناريو أسوأ من فوضى ترامب في أمريكا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شن وزير الدفاع السابق للاحتلال الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفجيدور ليبرمان هجوما على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤكدا أنه سيكرر الفوضى التي شهدتها الولايات المتحدة في حال خسارته الانتخابات، بل وأسوأ.

وفي مقابلة مع القناة "12"، العبرية، قال ليبرمان إنه بعد الهجوم العنيف على الكابيتول هيل في الولايات المتحدة، سيأمر نتنياهو بأعمال مماثلة في إسرائيل إذا شعر أنه يخسر الانتخابات، لكنه قال إن خطة نتنياهو ستكون أكثر حدة.

وأضاف: "ما رأيناه في الكابيتول لا شيء مقارنة بما يعده نتنياهو إذا شعر أنه يخسر الانتخابات. نتنياهو أعطى بالفعل تعليمات في الماضي لشطب النتائج، ومن الواضح أنه يستعد للسيناريو الذي يخسره، سوف يروج لخطة كما رأينا في الولايات المتحدة وحتى أقوى".

كما هاجم ليبرمان جانتس، وزير الدفاع ورئيس حزب أزرق أبيض، وقال إنه إذا تجاوز نسبة الحظر فسوف ينضم إلى نتنياهو.

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