قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العزيز قنصوة: معرض القاهرة للكتاب يجسد القوة الناعمة لمصر.. ودعم الرئيس السيسي يدفع نحو دورة استثنائية
أنا فاتحة بيت.. مروة عبد المنعم: اتجهت لتقديم البرامج من أجل التواجد والالتزامات المادية| خاص
الأرصاد تكشف تفاصيل تحسن الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة
عبد العاطي يبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز وخفض التصعيد الإقليمي مع المبعوث الأوروبي للخليج
وزير الخارجية يلتقي جيفري ساكس لبحث التغير المناخي وتمويل أهداف التنمية المستدامة
رحمك الله يا أخي..ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ أحمد بن راشد
ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية إلى 14 شخصا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتتح اليوم عددا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية
رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
وزارة الصناعة تستضيف مائدة مستديرة للشركات الألمانية لبحث خططها التوسعية وتحدياتها وسبل حلها
أنا الأعلى مشاهدة ومزعلتش من عمرو سعد.. تصريحات نارية من أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحمك الله يا أخي..ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ أحمد بن راشد

احمد بن راشد
احمد بن راشد
محمد بدران

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. رحمك الله يا أخي … حللت عند رب كريم عظيم .. تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد.

أسكنك الله فسيح جنانه .. وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي السياق ذاته، نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم، معلنًا الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وتقدم الديوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واختتم بيان النعي بقول الله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

محمد بن راشد احمد بن راشد دبي وفاة شقيقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

رمضان صبحي

مفاجأة.. حالة واحدة تبقي على رمضان صبحي في الوسط الرياضي

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

ترشيحاتنا

الإسكان

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

رسميا بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

اشتراكات مترو الأنفاق

الأوراق والمستندات اللازمة.. خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2026

بالصور

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

سعره 60 ألف جنيه.. بوسي تتألق بفستان أنيق

بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً
بوسي تتألق بفستان يصل سعره إلى 60 ألف جنيهاً

ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في حفل دير جيست

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري
احمد العوضي ويارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد