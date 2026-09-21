رحمك الله يا أخي..ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ أحمد بن راشد

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. رحمك الله يا أخي … حللت عند رب كريم عظيم .. تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد.

أسكنك الله فسيح جنانه .. وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي السياق ذاته، نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم، معلنًا الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وتقدم الديوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واختتم بيان النعي بقول الله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون».