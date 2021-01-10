ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين في أحداث عنف المطرية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:16 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
أحمد مهدي
قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف المطرية".

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى أحداث عنف المطرية اليوم

تأجيل محاكمة المُتهمين في «أحداث المطرية» لـ 12 ديسمبر

اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية "أحداث المطرية"

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث المطرية"

داعش بولاق والتجمع وعنف المطرية.. أبرز قضايا دوائر الإرهاب اليوم السبت

مد أجل الحكم على اثنين من المتهمين فى قضية أحداث عنف المطرية

ترشيحاتنا

سكتة قلبية تنهي حياة ضابط المرور بطل قصة «الطفل الجائع»

دعاء يظهر الحقيقة .. ردده عند شعورك بالظلم وضياع الحق

موسيمانى يحسمها.. لاعبان من الأهلي على رادار سموحة

من جنازة هادي الجيار.. تعليق ناري من أشرف زكي على أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

وزير الكهرباء عن أخطاء الفواتير: لا أنكرها واللي له حق هياخده

عين القاهرة.. حكاية أكبر عجلة دوارة في قلب القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بى واى دى f3 بعد الزيادة الأخيرة في مصر

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي