أخطر بكثير من الصينية.. سلالة كورونا المرعبة تتفشى في 8 ولايات أمريكية

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تفشي جديد للسلالة الفيروسية "كورونا" والقادمة من بريطانيا في ثمانٍ ولايات، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، في ظل ما تشهده أمريكا من تفشي وبائي هو الأضخم في العالم، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





قالت التقارير الصحفية: إنّ بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، أظهرت إنه تم رصد السلالة المتحورة في ثماني ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضررًا.





وذكرت إنّ سلالة "بي 117" من فيروس كورونا، التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنّها تنقل العدوى أكثر من الفيروس، الذي كان منتشرًا سابقًا، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.





ورصدت هذه السلالة في كل من كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، بإجمالي 63 حالة.





من جهته، أفاد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، بأنّ السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" قد تكون الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة.





وتابع فاوتشي: "أنا متأكد من أنّها موجودة هنا، لكنّنا لم نرصدها بعد، وأعتقد أنّه إذا كانت بأماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو، فستكون قريبًا جدًا في عدة ولايات أخرى".





وسجلت أمريكا 290 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.





يظهر إن السلالة المتحورة التي ظهرت في المملكة المتحدة تتفشى بشكل كبير بالعالم الآن ، وتؤكد الأدلة المتزايدة شكوك بعض العلماء المبكرة، من إن الفيروس المتحور، ناشر فائق للمرض، وأنه أخطر رعبًا نظرًا لقدرته على تضخيم سلالات الفيروس الأقل قابلية للانتقال.





والآن، أسس التحور الجديد موطئ قدم له في الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى.



