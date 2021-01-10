فيديوجراف.. وداعا هادي الجيار

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صدم رحيل هادي الجيار العديد من زملاؤه في الوسط الفني وخارجه وجمهوره ايضا لتنتهي مسيرة فنية كبيرة لحياة الراحل والتي بدأت بمسرحية مدرسة المشاغبين وانتهت بآخر أعماله التي عرضت في رمضان الماضي بمسلسل فلانتينو مع النجم عادل امام ايضا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اهم محطات هادي الجيار من خلال الفيديوجراف التالي..