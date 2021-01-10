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فيديو جراف

فيديوجراف.. وداعا هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 03:47 م
صدى البلد
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منار شعبان
توفى اليوم الفنان القدير هادي الجيار عن عمر يناهز 71 عاما وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أصيب به منذ ايام قليلة، حيث أعلن الراحل خبر إصابته بالفيروس اللعين يوم الجمعة الماضية عبر حسابة الشخصي على فيسبوك.

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صدم رحيل هادي الجيار العديد من زملاؤه في الوسط الفني وخارجه وجمهوره ايضا لتنتهي مسيرة فنية كبيرة لحياة الراحل والتي بدأت بمسرحية مدرسة المشاغبين وانتهت بآخر أعماله التي عرضت في رمضان الماضي بمسلسل فلانتينو مع النجم عادل امام ايضا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اهم محطات هادي الجيار من خلال الفيديوجراف التالي..
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