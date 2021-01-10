هتوحشني يا أستاذ.. محمود حجازي ينعى الفنان هادي الجيار| شاهد

نعى الفنان محمود حجازى ، الفنان الراحل هادي الجيار الذي توفي صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر حجازى صورة للفنان الراحل هادى الجيار من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق حجازى على الصورة قائلا " الأستاذ هادي الجيار رحمة الله عليه .. هتوحشني يا استاذ وان شاء الله نتقابل تاني وكان ليا الشرف اني اشتغل مع فنان وإنسان زي حضرتك مش هنسي اول مره اقف امثل معاك في كفر دلهاب وبعد كده الاب الروحي 2 وعمري ما هنسي الكلام اللي قولتهولي بحبك جدا ادعولوا كتير البقاء لله ".

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون في جنة الخلد بإذن الله.









يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



