بعد وفاته بسبب كورونا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أكد الدكتور أحمد حمدي الطباخ، نجل وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه ظل يعمل حتى اللحظات الأخيرة في حياته، مشيرًا إلى أنه رفض تقديم طلب اجازة و استمر يباشر مهام عمله من داخل الحجر الصحي مستشفى قها المركزى قبل نقله إلى مستشفى العجوزة.

وأوضح نجل وكيل وزارة القليوبية، أنه كان بصحة جيدة في بداية إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أنه كان دائم التواصل مع الأسرة للإطمئنان على حالته الصحية حتى تدهورت الحالة الصحية وتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

وأشار إلي أنه تواصل معه قبل وفاته وأخبره عن وصيته، قائلًا :" بابا كلمني قبل وفاته طمني على صحته وطلب إني أخلي بالي من ماما وأخواتي، وبدون سابق إنذار تدهورت حالته الصحية أمس وتوفي بعد نقص نسبة الأكسجين في الجسم".

وأوضح نجل وكيل الوزارة، أن والده كان دائم الحديث معه عن أهمية التفاني في العمل والسعي في تقديم الخير والمساعدة لجميع الناس، قائلًا :" كان بيحب الخير جدا وكل ما يشغله مساعدة الغريب والقريب".

وكان قد وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قبل قليل، إلى قرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لأداء واجب العزاء لأسرة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان فى انتظار الوزيرة فى مركز شباب قرية بسنتواى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقدمت الوزيرة العزاء لزوجة وأبناء وشقيق الدكتور حمدي الطباخ، والذى توفى فى مستشفى العجوزة فى القاهرة، مساء أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان المئات من أهالي قرية بسنتواي قاموا بأداء صلاة الجنازة على روح الفقيد فى مركز شباب قرية بسنتواى بحضور محافظ البحيرة والقليوبية، ثم قاموا بتشييع الجثمان بمقابر العائلة بالقرية.

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