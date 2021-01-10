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اقتصاد

البنك المركزي العماني يطرح فئات نقدية جديدة من الإصدار السادس

الأحد 10/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 أعلن البنك المركزي العماني اليوم الاحد إصدار فئات نقدية جديدة وهي 20 ريالا عمانيا وعشرة ريالات عمانية وخمسة ريالات عمانية وريال واحد ونصف ريال و100 بيسة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن البنك المركزي العماني قوله في بيان ان الاصدار الجديد ياتي مكملا للإصدار السادس من الأوراق النقدية العمانية الجديدة (2020) والذي بدأ بطرح الورقةالنقدية من فئة ال 50 ريالا خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وذكر انه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وبين ان البنك المركزي العماني يعمل حاليا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.

 

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