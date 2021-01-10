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توك شو

قسوة القلوب.. محمد الباز يفتح النار على شاب تعدى على والدته بكفر الشيخ ..فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 09:47 م
المتعدي بالضرب علي
المتعدي بالضرب علي والدته
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محمد القاضي
علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة المتهم المتعدي على والدته بالضرب في مدينة دسوق بكفر الشيخ.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، «ربنا يعافي الناس من قسوة القلوب.. والنيابة اليوم أصدرت قرارا بحبس ابنها».

وأضاف «صعب أن أم توصل لمرحلة أنها تقول مش عايزه أشوف شكلة.. قمة المأساة الإنسانية.. وكلمة تعدي علي والدته ممكن تهتز لها السماوات والأرض»، متابعا: «الناس دي بتحاول من شكلها تبين أنها ملتزمة».

وتابع «ليه الناس دي اللي بيصوروا نفسهم أنهم ملتزمين وبتوع الدين بيكونوا بكل هذه القسوة».

ورصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها نتيجة تعدي ابنها عليها بالضرب، وبفحص الواقعة تبين مباشرة «النيابة العامة» التحقيقات فيها واستماعها شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من «النيابة العامة» بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق و تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها. 

وأكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب. 

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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