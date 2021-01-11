شكوى من عدم وجود أعمدة إنارة في منطقة السلخانة بالبدرشين

استغاث سكان منطقة السلخانة فى قرية سقارة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون من عدم تركيب أعمدة إنارة بالشارع.





وقال وليد مجدى فى رسالته: "نعانى نحن سكان منطقة السلخانة من عدم تواجد إنارة منذ 3 أشهر وعند دخول الليل يتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى المسئولين لعرض الأزمة والمشكلة أكثر من مرة ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".





وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات.





وناشد المسئولين في محافظة الجيزة وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.





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