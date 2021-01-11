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أخبار البلد

منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:25 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، بعثة منتخب الأرجنتين، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد ستقام في مصر خلال الفترة من 13 الي 31 يناير الجاري، على متن الطائرة التركية رقم 692، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، صالة 4 لانهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية. 

وتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة. 

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.
منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور
منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور
منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور
منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور
منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور
منتحب الأرجنتين يصل إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد.. صور
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