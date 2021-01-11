الأوقاف تفتح مسجد النور فجر الأربعاء بعد إغلاقه أسبوعين

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بفتح مسجد النور بالعباسية بدءًا من فجر الأربعاء 13/1/2021م.





ونبهت لجنة كورونا بوزارة الأوقاف، على رواد المسجد خاصة وجميع بيوت الله -عز وجل- عامة بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، علمًا بأنه تم غلق المسجد منذ أسبوعين، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.



