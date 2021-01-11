ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف تفتح مسجد النور فجر الأربعاء بعد إغلاقه أسبوعين

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:40 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بفتح مسجد النور بالعباسية بدءًا من فجر الأربعاء 13/1/2021م.

ونبهت لجنة كورونا بوزارة الأوقاف، على رواد المسجد خاصة وجميع بيوت الله -عز وجل- عامة بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، علمًا بأنه تم غلق المسجد منذ أسبوعين، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين وخصم 10 أيام من جميع العاملين

الأوقاف: مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بالوزارة

الأوقاف للمصلين: حافظوا على المساجد

بعد غلق مسجد النور.. 5 تعليمات من الأوقاف لاستمرار الصلاة بالمساجد

الأوقاف: توزيع الدفعة الثامنة من الزي الأزهري بـ 14 محافظة

الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل مكافأة التميز العلمي

ترشيحاتنا

هل السحر للخير حرام ؟.. خطأ شائع يحول حياتك لجحيم

قبل انطلاق مونديال الأندية.. شوبير يوجه صدمة لـ جماهير الأهلي

ليس رمضان صبحي فقط .. نار مبادئ الأهلي تحرق 6 نجوم من العيار الثقيل

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

كواليس مقتل أستاذ جامعي بطريق الواحات.. سائق تريلا سحله 100 متر ودهسه أسفل السيارة

5 فئات يسري عليها نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الحموضة وارتجاع المريء .. 9 نصائح أبرزها تجنب التمارين القوية

أفضل سيارات الدفع الرباعي وأرخصها .. صور

هل تناول الكحول يؤثر على فعالية لقاح كورونا.. خبراء يجيبون