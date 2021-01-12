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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"أبوظبي الأول" يصدر صكوكا بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:07 ص
صكوك
صكوك
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قسم الاقتصاد
أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات. وتميز هذا الإصدار بتحقيق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة /معدل ربح يبلغ 1.411%.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية " وام: إن الإصدار يعد  هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار الأمريكي خلال 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام. وحظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعرًا مغريًا مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك ؛ مما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الإصدار إقبالًا من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علمًا بأن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76% الأمر الذي يعكس جاذبية بنك أبوظبي الأول بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: " سعداء بالنجاح الذي حققه هذا الإصدار، حيث تمكنا خلال الأسبوع الأول من هذا العام من الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية لإتمام الصفقة بسعر يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السعر المتداول. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين على مستوى العالم، ما يعكس الأسس الائتمانية المتينة لبنك أبوظبي الأول، ونظرة المستثمرين الدوليين الإيجابية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام."


 
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