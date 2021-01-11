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رياضة

بعد اعتزال جدو.. تعرف على مصير لاعبي منتخب مصر الفائزين بآخر لقب إفريقي

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:14 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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إسماعيل محمود
أعلن محمد ناجي جدو، لاعب المنتخب المصري السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع " تويتر".


جدو أعلن اعتزاله لينهي مسيرة شملتها العديد من النجاحات، سواء مع المنتخب المصري أو مع الأندية التي لعب لها وأبرزها بكل شك النادي الأهلي.

جدو الذي كان بطل أخر نسخة لكأس الامم الأفريقية توج بها الفراعنة أعلن اعتزاله.. جدو كان هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف، كان البديل الذهبي الذي اعتمد عليه حسن شحاتة وآمن به، ها هو يعلن اعتزاله، ليضاف لقائمة اللاعبين المعتزلين من قوام آخر منتخب للفراعنة متوج بالأميرة السمراء.

وفي هذا التقرير، نكشف، أين لاعبو المنتخب المتوجين بآخر لقب في كأس الأمم؟:

عصام الحضري - عبدالواحد السيد - وائل جمعة - محمود فتح الله - هاني سعيد-  عبد الظاهر السقا - المعتصم سالم - سيد معوض - حسني عبدربه - حسام غالي - أحمد حسن - أحمد عيد عبد الملك - محمد ناجي جدو - عماد متعب - محمد زيدان - أحمد رؤوف - السيد حمدي: جميعهم أعلنوا اعتزال كرة القدم

محمود أبو السعود: حارس مرمى فريق المقاولون العرب

أحمد فتحي: لاعبًا لفريق بيراميدز

محمد عبد الشافي: لاعبًا لفريق الزمالك

أحمد المحمدي: لاعبًا لفريق أستون فيلا الإنجليزي

عبدالعزيز توفيق: لاعبًا لفريق طلائع الجيش

شيكابالا: لاعبًا لفريق الزمالك
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