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توك شو

خبير استراتيجي يوضح الهدف من الشائعات.. ويكشف عن أنواعها وتعريفها .. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:01 م
الشائعات
الشائعات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الكذبة يمكنها ان تلف العالم بينما الحقيقة مازالت ترتدي ملابسها، مؤكدا أن الشائعات والكذب لها العديد من الأهداف ومنها تحطيم الروح المعنوية والتشكيك في الخطط التي وضعتها الدولة والتأثير على العلاقات بين الدول.


وأضاف عسيلة خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان الشائعات تهدف للترويج لخبر مختلق لا اساس له من الصحة ويكون به قدر كبير من المبالغة والتهويل، مع الاعتماد في الشائعات على جزء ضئيل من الحقيقة وإضافة الكثير من المعلومات الكاذبة إليها.


وأوضح عسيلة ، أن الشائعات انواع ومنها شائعات الخوف واليأس وشائعات الامال والامنيات وشائعات الحقد والكراهية والشائعات السرية والشائعات الزاحفة والغاطسة .


كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر اليوم تقريرًا سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.
 

وأظهر التقرير أن عام 2020، كان من أكثر السنوات استهدافًا بالشائعات على مدار الأعوام الستة الماضية، بنسبة بلغت 29.9%، وذلك مقارنة بـ 26.1% في 2019، و16.9% في 2018، و12.2% في2017، و8.5% في 2016، و4.1% في 2015، و2.3% في 2014.


وفيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات على مدار عام 2020، أوضح التقرير أن شهر أبريل جاء في المرتبة الأولى بنسبة 11.5%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 10.5%، ومايو بنسبة 10.2%، بينما بلغت في نوفمبر 9.8%، ويونيو 9.7%، وأكتوبر 8.1%، وسبتمبر 7.8%، ويوليو 7.6%، وأغسطس 6.8%، ومارس 6.5%، ويناير 6%، وفبراير 5.5%.


وبالنسبة لترتيب القطاعات طبقًا لنسبة استهداف الشائعات، جاء في التقرير أن الصدارة كانت لقطاع الصحة بنسبة 24.1%، تلاه التعليم بنسبة 18.4%، والاقتصاد بنسبة 15%، والتموين بـ 9.8%، والزراعة بنسبة 9%، والإسكان بنسبة 4.3%، والسياحة والآثار بنسبة 4.1%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 4%، والوقود والكهرباء بنسبة 4%، والإصلاح الإداري بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.3%.

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