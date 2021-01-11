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أخبار العالم

في يوم تنصيب الرئيس .. عضوة بحزب بايدن تحذر من أحداث شغب مماثلة أخطر من واقعة الكابيتول

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:05 م
بايدن
بايدن
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على صالح
طلبت عمدة واشنطن، موريل بوزر، وهي ديمقراطية ، من وزارة الداخلية الامريكية إلغاء تصاريح التجمعات العامة، وقالت إنه يجب على الناس حضور الحدث تقريبًا بدلًا من ذلك.

ويأتي ذلك وسط قلق واسع النطاق من أن عنف الغوغاء الذي اندلع في مبنى الكابيتول هيل الأربعاء الماضي وهو ما حذرت من اعادة حدوثه مجددا في حفل أداء بايدن اليمين في 20 يناير.

في حديثها للصحفيين بعد ظهر يوم الاثنين، أصرت العمدة باوزر على أن هدفها هو "حماية مقاطعة كولومبيا من تكرار التمرد العنيف الذي شهدته الكابيتول وأراضيها."

وتأكد مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد أن اخترق آلاف المتظاهرين المؤيدين لترامب أمن الكونجرس واحتلالهم مبنى الكابيتول.

كما دعت بوزر، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى إعلان اعلان ما قبل الطوارئ للمدينة تقديرًا لـ "التحديات غير المسبوقة" التي يمثلها "الهجوم الإرهابي المحلي" وحالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.
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