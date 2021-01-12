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تعليم

بسبب جائحة كورونا … غلق المكتبة الخاصة بتربية طفولة القاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، عن غلق المكتبة الخاصة بالكلية وعدم استقبال الطلبات والباحثين نظرا لظروف جائحة كورونا .

كما اعلنت عن الحالة الوحيدة لفتحها وهى الاجراءات الادارية فقط وذلك حتى يوم ٢٠ من فبراير القادم نهاية اجازة الفصل الدراسى الاول .

و كان قد عقد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة. 

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وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

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