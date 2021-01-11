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فن

أغنية مونديال اليد.. إيهاب عبدالواحد: أثق في نجاح ارفع إيديك لـ تامر حسني

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:40 م
تامر حسني
تامر حسني
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سعيد فراج
أعرب الملحن الشاب والمتألق إيهاب عبدالواحد ملحن أغنيه "ارفع أيديك" للفنان تامر حسنى وشارك بالغناء مطرب الراب مروان موسى والصوت الجديد المتميز هدى الشربينى وهيا الأغنيه الخاصة بافتتاح مونديال كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر. 

أغنية «أرفع أيديك» كلمات منه عدلى القيعى، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع على فتح الله، كما تم تصوير الأغنيه على طريقة الفيديو كليب، ومن اخراج أشرف حمدى. 

وتمنى إيهاب عبدالواحد من الله نجاح الأغنيه مثل أغنيه افتتاح مهرجان القاهره السينمائى الذى قام بغنائها تامر حسنى ولحن إيهاب عبدالواحد وكلمات منه عدلى القيعى. 

وتقرر انطلاق بطولة العالم لكرة اليد المقرر يوم الأربعاء المقبل بدون جمهور.

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة.

وسيشارك مع تامر حسني مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعدة من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، والكليب من إخراج  أشرف حمدى، واليوم بدأ الفنان تامر حسني تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي وسيقام الافتتاح يوم الأربعاء المقبل.
إيهاب عبدالواحد إيهاب عبدالواحد
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