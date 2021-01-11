أغنية مونديال اليد.. إيهاب عبدالواحد: أثق في نجاح ارفع إيديك لـ تامر حسني

أعرب الملحن الشاب والمتألق إيهاب عبدالواحد ملحن أغنيه "ارفع أيديك" للفنان تامر حسنى وشارك بالغناء مطرب الراب مروان موسى والصوت الجديد المتميز هدى الشربينى وهيا الأغنيه الخاصة بافتتاح مونديال كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.





أغنية «أرفع أيديك» كلمات منه عدلى القيعى، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع على فتح الله، كما تم تصوير الأغنيه على طريقة الفيديو كليب، ومن اخراج أشرف حمدى.





وتمنى إيهاب عبدالواحد من الله نجاح الأغنيه مثل أغنيه افتتاح مهرجان القاهره السينمائى الذى قام بغنائها تامر حسنى ولحن إيهاب عبدالواحد وكلمات منه عدلى القيعى.



