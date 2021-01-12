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العمل من المنزل أريح لهذه الأسباب.. مفكر إداري: التحول الإلكتروني يفوق قدرة البشر على التعامل معه.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:49 ص
التحول الالكتروني
التحول الالكتروني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور صديق عفيفي المفكر الإداري: إن جائحة فيروس كورونا علمتنا العديد من الأمور، ومنها وهو أن الآن ليس شرطا أن يكون العمل من مكان العمل، مؤكدا أن هناك العديد من العاملين يعملون الآن بعيد عن مكان العمل.

وأضاف صديق عفيفي خلال لقائه، في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن العمل من المنزل اريح لجميع الأطراف، مشيرا الي ان العامل الان يمكنه انجاز العمل دون الانتقال في الشارع، كما أن العمل من المنزل يتيح له ان يعمل اكثر من عمل وهو ف مكانه، وهذا بسبب وسائل الاتصال الحديثة.

وأوضح صديق عفيفي ، أن هناك شركتين في العالم اثبتتا نجاحهما المتميز في عملهما، وهو "التسويق عن بعد"، وهذا من ضمن نتائج فيروس كورونا، مشيرا الي ان التحول الالكتروني الآن يفوق قدرة البشر علي التحول والتعامل معه، ويجب علينا جميعا مواكبة ذلك التطور .
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