العمل من المنزل أريح لهذه الأسباب.. مفكر إداري: التحول الإلكتروني يفوق قدرة البشر على التعامل معه.. فيديو

قال الدكتور صديق عفيفي المفكر الإداري: إن جائحة فيروس كورونا علمتنا العديد من الأمور، ومنها وهو أن الآن ليس شرطا أن يكون العمل من مكان العمل ، مؤكدا أن هناك العديد من العاملين يعملون الآن بعيد عن مكان العمل.





وأضاف صديق عفيفي خلال لقائه، في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن العمل من المنزل اريح لجميع الأطراف، مشيرا الي ان العامل الان يمكنه انجاز العمل دون الانتقال في الشارع، كما أن العمل من المنزل يتيح له ان يعمل اكثر من عمل وهو ف مكانه، وهذا بسبب وسائل الاتصال الحديثة.



