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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات الطلاب الأمريكان .. الشرطة تلقي القبض على 69 شخصًا في أريزونا

مظاهرات الجامعات
مظاهرات الجامعات الامريكية

ألقت شرطة جامعة ولاية أريزونا، اليوم السبت،  القبض على 69 شخصًا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد إقامة 'مخيم غير مصرح به'، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة.

ووفقًا للجامعة، أقامت مجموعة من الأشخاص، 'معظمهم لم يكونوا من طلاب جامعة ولاية أريزونا أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين'، معسكرًا واستمرت مظاهرتهم حتى الساعة 11 مساءً. بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، عندما صدرت تعليمات للمجموعة 'عدة مرات' بالتفرق.

وقال البيان إن أولئك الذين رفضوا المغادرة بعد تحذيرات متعددة، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير.

وقالت الجامعة إنه في حين أن المعسكرات محظورة في ممتلكات جامعة ولاية أريزونا، إلا أنه يُسمح بتنظيم 'المظاهرات القانونية' في الحرم الجامعي، إلا بين الساعة 11 مساءً. و 5 صباحا

وجاء في البيان: 'بينما ستستمر الجامعة في كونها بيئة تحتضن حرية التعبير، فإن الأولوية الأولى لجامعة ولاية أريزونا هي خلق بيئة آمنة ومأمونة تدعم التدريس والتعلم'.
وذكرت شبكة CNN سابقًا أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص أيضًا في حرم جامعة ولاية أريزونا يوم الجمعة فيما يتعلق بالمخيم.

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